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        Çaykur Rizespor'da Azubuike ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:13 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:13
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        Çaykur Rizespor'da Azubuike ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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