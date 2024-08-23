Rize'de "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenlendi

Program sonrasında Vali Baydaş, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz'a çay hediye ederken Yaz da Baydaş'a TRT Nostalji Radyosu takdim etti.

TRT Müzik, TRT Nağme ve TRT Türkü'de canlı olarak yayımlanan konsere, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, TRT yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rize'de Valilik ve Belediyenin işbirliğinde Çay Çarşısı Sahil Otoparkı'nda düzenlenen konserde, Ünal Sofuoğlu, Özlem Üngör, Özgür Eren, Hüseyin Balcı, Volkan Arslan, Ayşen Birgör, Suat Erdil ve Melda Kılıç sahne aldı.

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