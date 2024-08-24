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        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye geldi

        Trendyol Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:18 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:18
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        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye geldi
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        Trendyol Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi.

        Sarı-lacivertli takımı Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

        Fenerbahçe kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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