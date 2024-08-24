Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye geldi
Trendyol Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
Trendyol Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
Sarı-lacivertli takımı Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
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