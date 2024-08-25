Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada En-Nesyri yerine sakatlığı geçen Fred'e, Becao yerine Djiku ve sakatlığı sebebiyle Rize'ye getirilmeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür'e şans verdi.

Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin ve Dzeko 11'i ile sahaya çıktı.

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