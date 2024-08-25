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        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:55 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:55
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        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

        Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada En-Nesyri yerine sakatlığı geçen Fred'e, Becao yerine Djiku ve sakatlığı sebebiyle Rize'ye getirilmeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür'e şans verdi.

        Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin ve Dzeko 11'i ile sahaya çıktı.

        - Rizespor'da tek değişiklik

        Çaykur Rizespor ise Adana Demirspor 11'inde tek değişikliğe gitti.

        Teknik direktör İlhan Palut, defansta Hojer yerine Halil İbrahim Pehlivan'ı tercih etti.

        - Fenerbahçe, Christoph Daum'u unutmadı

        Sarı-lacivertli futbolcular hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Christoph Daum için seremoniye "Hep Kalbimizde Olacaksın" yazılı pankart ile çıktı.

        - Taraftarlardan maça büyük ilgi

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.

        Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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