Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin (Dk. 67 Eray Korkmaz), Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 79 Mithat Pala), Olawoyin, Papanikolaou (Dk.62 Hadziahmetovic), Akintola, Varesanovic (Dk. 67 Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk. 62 Minchev), Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü (Dk. 70 Becao), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 80 Levent Mercan), Szymanski, Tadic (Dk. 78 Cengiz Ünder), Saint-Maximin (Dk. 70 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 70 En-Nesyri)
Goller: Dk. 15, 60 ve 64 Fred, Dk. 53 Dzeko, Dk. 66 Alikulov (Kendi Kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 4 Fred, Dk. 45+1 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 29 Alikulov, Dk. 31 Akintola, Dk. 50 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
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