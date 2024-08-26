Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Bugün Rizespor'u 'iyi değilmiş' gibi gösterdik aslında iyi bir takım." dedi.

Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'un daha önce oynadıkları maçları iyi analiz ettiğini ifade ederek, "Bugün onları 'iyi değilmiş' gibi gösterdik ama aslında iyi bir takım. Onların oynamış oldukları maçları analiz ettim ve her şeyde çok yüksek kaliteleri var. Gerek oyun kurmada, gerek baskıda gerek geçişlerde. Bu maça hazırlanmak için tam bir haftamız vardı. İyi bir şekilde hazırlandık." diye konuştu.

Fred'in sakatlıktan geri döndüğünü vurgulayan Mourinho, "Fred gibi bir oyuncumuz da geri döndü onun geri dönmesi Szymanski'yi başka bir pozisyonda oynatabilmemizi sağladı. Çünkü Fred sakatlandığında farklı bir pozisyonda oynaması gerekmişti. Bugün tamamen bütün oyuncular çok iyi oynadı. Zaten iki ve üçüncü golü çok çabuk bulduğumuz için maç bitti. Bu da kolay gözüktü ama Rizespor'u gerçekten çok beğeniyorum. Bireysel anlamda da çok iyi oyuncuları var ama biz bugün takım olarak çok iyi performans gösterdik." ifadelerini kullandı.

- "Hakem hatasıydı, VAR'ın vermiş olduğu yanlış karardı" Karşılaşmanın ilk yarısında Fred'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili gelen soru üzerine tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu: "Bu konuyla ilgili bir fikir yok, bu bir olgu. Bunun arkasında herhangi bir hikaye yok. O bir hakem hatasıydı, VAR'ın vermiş olduğu yanlış bir karardı. Çok netti. Türkiye'ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum, aslında yok saymak istediğim şeyler duymuştum ama bugün maça baktığımızda ilk yarıdan bitebilirdi ama böyle olmadı. Biz çok iyiydik ve o yüzden çok iyi bir iş çıkardık, bu sayede üç puanı aldık."