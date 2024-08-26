Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Bugün Rizespor'u 'iyi değilmiş' gibi gösterdik aslında iyi bir takım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:59 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Bugün Rizespor'u 'iyi değilmiş' gibi gösterdik aslında iyi bir takım." dedi.

        Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'un daha önce oynadıkları maçları iyi analiz ettiğini ifade ederek, "Bugün onları 'iyi değilmiş' gibi gösterdik ama aslında iyi bir takım. Onların oynamış oldukları maçları analiz ettim ve her şeyde çok yüksek kaliteleri var. Gerek oyun kurmada, gerek baskıda gerek geçişlerde. Bu maça hazırlanmak için tam bir haftamız vardı. İyi bir şekilde hazırlandık." diye konuştu.

        Fred'in sakatlıktan geri döndüğünü vurgulayan Mourinho, "Fred gibi bir oyuncumuz da geri döndü onun geri dönmesi Szymanski'yi başka bir pozisyonda oynatabilmemizi sağladı. Çünkü Fred sakatlandığında farklı bir pozisyonda oynaması gerekmişti. Bugün tamamen bütün oyuncular çok iyi oynadı. Zaten iki ve üçüncü golü çok çabuk bulduğumuz için maç bitti. Bu da kolay gözüktü ama Rizespor'u gerçekten çok beğeniyorum. Bireysel anlamda da çok iyi oyuncuları var ama biz bugün takım olarak çok iyi performans gösterdik." ifadelerini kullandı.

        - "Hakem hatasıydı, VAR'ın vermiş olduğu yanlış karardı"

        Karşılaşmanın ilk yarısında Fred'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili gelen soru üzerine tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

        "Bu konuyla ilgili bir fikir yok, bu bir olgu. Bunun arkasında herhangi bir hikaye yok. O bir hakem hatasıydı, VAR'ın vermiş olduğu yanlış bir karardı. Çok netti. Türkiye'ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum, aslında yok saymak istediğim şeyler duymuştum ama bugün maça baktığımızda ilk yarıdan bitebilirdi ama böyle olmadı. Biz çok iyiydik ve o yüzden çok iyi bir iş çıkardık, bu sayede üç puanı aldık."

        Portekizli çalıştırıcı, erken gelen gol sayesinde maçın fazla durmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bugün bu çok fazla olmadı biz erken bir gol bulduk dolayısıyla rakibimiz sonuç almak için skorun peşinden gitmek durumunda oldu, dolayısıyla bu oyunun temposunu çok düşürmedi. Bugün farklı bir şey oldu, sarı kartlardı farklı bir kriterdi. 2 değilse en azından bir tane net penaltı var. Evet şimdiye kadar 3 maç oynadım ama çok fazla maç izledim ve bu hakemi de farklı takımlarla oynanan maçlarının performanslarına bakarak kriterleri kıyaslayabiliyorum ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Beni birazcık endişelendiren şeyi yok saymaya çalışıyorum. Durum bu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-5
        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-5
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar
        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar