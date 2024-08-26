Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, "Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım." dedi.

Karşılaşmada attığı 3 golün ardından maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fred, son iki hafta sakatlığı söz konusu olduğunu belirtti.

Sahada olabilmek ve takıma yardım edebilmek için her şeyi yaptığını ifade eden Fred, "Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım. Bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Ama şunu da belirtmek gerekiyor ki, bugün takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Herkes elinden gelenin en iyisini gösterdi. Tabi ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde gidilecek uzun bir sezon var. Bugünden dolayı mutluyuz, şimdi dinleneceğiz. Cuma günü çok önemli ve zorlu bir maça çıkacağız." diye konuştu.

Giydiği 13 numaralı forması ile ilgili de açıklamada bulunan Fred, "Açıkçası Brezilya'da bu numara şans getiren bir numara. Ben açıkçası eşimle konuşmuştum bu konuyla alakalı olarak. Kendisi 13 numaralı formayı çok seviyor. Söylemiş olduğum gibi Brezilya’da 13 numara şans getiren bir numara. Benim de ilk maçımda numaramı değiştirerek atmış olduğum 3 gol söz konusu, hat-trick yaptım bugün. Umarım bu numara bana şans getirmeye devam eder sezon boyunca." ifadelerini kullandı. Takımdaki herkesin çok büyük bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Fred, şunları kaydetti: