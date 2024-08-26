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        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, "Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 01:50 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:50
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        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, "Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım." dedi.

        Karşılaşmada attığı 3 golün ardından maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fred, son iki hafta sakatlığı söz konusu olduğunu belirtti.

        Sahada olabilmek ve takıma yardım edebilmek için her şeyi yaptığını ifade eden Fred, "Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım. Bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Ama şunu da belirtmek gerekiyor ki, bugün takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Herkes elinden gelenin en iyisini gösterdi. Tabi ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde gidilecek uzun bir sezon var. Bugünden dolayı mutluyuz, şimdi dinleneceğiz. Cuma günü çok önemli ve zorlu bir maça çıkacağız." diye konuştu.

        Giydiği 13 numaralı forması ile ilgili de açıklamada bulunan Fred, "Açıkçası Brezilya'da bu numara şans getiren bir numara. Ben açıkçası eşimle konuşmuştum bu konuyla alakalı olarak. Kendisi 13 numaralı formayı çok seviyor. Söylemiş olduğum gibi Brezilya’da 13 numara şans getiren bir numara. Benim de ilk maçımda numaramı değiştirerek atmış olduğum 3 gol söz konusu, hat-trick yaptım bugün. Umarım bu numara bana şans getirmeye devam eder sezon boyunca." ifadelerini kullandı.

        Takımdaki herkesin çok büyük bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Fred, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla sadece beni değerlendirmemek gerekiyor bu noktada. Çünkü takım içerisindeki herkes futbol oynamayı biliyor, nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Gayet kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Elbette ki her maçı oynamak isteyen bir futbolcuyum. Ama oynasam da oynamasam da yerime oynayacak takım arkadaşlarım da en iyisini ortaya koyacaktır. Tabi ki sezon uzun. Sezon içerisinde zorlu dönemler olabiliyor sakatlık gibi. Ama söylemiş olduğum gibi herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. İyi bir kadro iyi bir takıma sahibiz. Ve hep beraber bu sezonu iyi bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Tabi ki de oynamayı her zaman istiyorum. Takım olarak da iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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