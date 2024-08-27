Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 850 gram kubar esrar, 7,20 gram skunk, 171,32 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza maddesi, 1 kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.