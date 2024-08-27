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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:21
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Şüphelilerin adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 850 gram kubar esrar, 7,20 gram skunk, 171,32 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza maddesi, 1 kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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