Rize'de silahlı kavgada hayatını kaybeden MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap'ın cenazesi defnedildi

Kap için Derepazarı Belediyesi önünde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Derepazarı Kaymakamı Samet Yükselecek, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, MHP MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve vatandaşlar katıldı.

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