Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Sezonun ilk 3 haftasında 1'er beraberlik, galibiyet ve yenilgi alan yeşil-mavili ekip, 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Rize ekibi, 3 maçta 3 gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü.
RAMS Başakşehir iç saha beraberliğiyle lige başlayan, ikinci haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor, üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetti.
Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Benhur Keser, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almayacak.
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