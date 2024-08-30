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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:02
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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Sezonun ilk 3 haftasında 1'er beraberlik, galibiyet ve yenilgi alan yeşil-mavili ekip, 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Rize ekibi, 3 maçta 3 gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü.

        RAMS Başakşehir iç saha beraberliğiyle lige başlayan, ikinci haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor, üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetti.

        Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Benhur Keser, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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