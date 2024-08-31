Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın,
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ouanes, Faal
Gol: Dk. 6 Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 38 Akintola (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Opoku, 45+3 Winck (Kasımpaşa)
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