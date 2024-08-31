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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:17 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:17
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın,

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ouanes, Faal

        Gol: Dk. 6 Ouanes (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Akintola (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Opoku, 45+3 Winck (Kasımpaşa)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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