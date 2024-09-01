Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Güneysuspor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-27 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 18:52 Güncelleme: 01.09.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Güneysuspor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-27 yendi.

        Güneysu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-9 önde bitirdi.

        İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Rize temsilcisi, karşılaşmadan 36-27 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Rize'de balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
        Rize'de balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
        Rize'de balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı
        Rize'de balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı
        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-1
        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        'Bal' yiyen kedinin fenalaşması kamerada
        'Bal' yiyen kedinin fenalaşması kamerada