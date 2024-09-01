Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Güneysuspor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-27 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Güneysuspor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-27 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-9 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Rize temsilcisi, karşılaşmadan 36-27 galip ayrıldı.
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