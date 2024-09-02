Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kilo 200 gram kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi, 23 kök kenevir bitkisi, 110 gram Hint kenevir tohumu, 19,62 gram bonzai maddesi ve 8 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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