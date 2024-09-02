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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:47
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kilo 200 gram kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi, 23 kök kenevir bitkisi, 110 gram Hint kenevir tohumu, 19,62 gram bonzai maddesi ve 8 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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