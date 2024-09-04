Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı. Teknik çalışmanın ardından idman, daraltılmış alanda pas oyunu ve koşunun ardından tamamlandı.
Sakatlığı devam eden Benhur Keser, çalışmada yer almadı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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