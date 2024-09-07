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        Rize'de park halindeki otomobil yandı

        Rize'de park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 20:52 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:54
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        Rize'de park halindeki otomobil yandı
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        Rize'de park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Mermerdelen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede otomobili saran alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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