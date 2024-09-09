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        Çaykur Rizespor, kaleci Ivo Grbic'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United'dan kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:30
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        Çaykur Rizespor, kaleci Ivo Grbic'i renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United'dan kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı.

        Yeşil-mavili kulüp, 28 yaşındaki kaleci Ivo Grbic ile 1 yıllık "kiralık" anlaşma imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Grbic'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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