Çaykur Rizespor, kaleci Ivo Grbic'i renklerine bağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United'dan kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United'dan kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüp, 28 yaşındaki kaleci Ivo Grbic ile 1 yıllık "kiralık" anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Grbic'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
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