Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 109 bini aşkın yolcu kullandı

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 109 bin 894 yolcu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, ağustosta yurt içi 635, yurt dışı 38 olmak üzere 673 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 109 bin 894 yolcu yararlandı.

Havalimanından bu dönemde 979 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.