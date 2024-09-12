Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 109 bini aşkın yolcu kullandı
Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 109 bin 894 yolcu kullandı.
Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 109 bin 894 yolcu kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
DHMİ verilerine göre, ağustosta yurt içi 635, yurt dışı 38 olmak üzere 673 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 109 bin 894 yolcu yararlandı.
Havalimanından bu dönemde 979 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.
Ocak-Ağustos 2024 dönemindeki yolcu trafiği 754 bin 102, uçak trafiği 5 bin 73, yük trafiği ise 5 bin 909 ton olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.