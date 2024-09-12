Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'a veda etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'a veda etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'a veda etti.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Güle güle kaptan" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Dile kolay, 2015-2016 sezonunda kapısından içeri girdiğin Çaykur Rizespor'umuzda nice zorlukları birlikte göğüsledik, nice başarıları birlikte kutladık. Yolun açık olsun Gökhan." ifadelerine yer verildi.
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