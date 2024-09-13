Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal'ı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisiyle 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ghezzal'a 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
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