Çaykur Rizespor, Ayberk Karapo'yu transfer etti

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Manisa FK ile yapılan anlaşmanın ardından 20 yaşındaki genç savunmacıyla satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Ayberk'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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