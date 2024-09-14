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        Rize'de teli kopan ilkel teleferikten çay bahçesine atlayan kadın yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 20:29 Güncelleme: 14.09.2024 - 20:33
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        Rize'de teli kopan ilkel teleferikten çay bahçesine atlayan kadın yaralandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın yaralandı.

        İlçenin Akmescit köyünde bahçede çalışan Y.B, çay taşımak için kullandıkları ilkel teleferiğin sepetine bindikten bir süre sonra teleferiğin sırma teli koptu. Telin koptuğunu fark eden kadın, kurtulmak için kendisini çay bahçesine attı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Y.B, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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        Galeri

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