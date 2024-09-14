Rize'de teli kopan ilkel teleferikten çay bahçesine atlayan kadın yaralandı

İlçenin Akmescit köyünde bahçede çalışan Y.B, çay taşımak için kullandıkları ilkel teleferiğin sepetine bindikten bir süre sonra teleferiğin sırma teli koptu. Telin koptuğunu fark eden kadın, kurtulmak için kendisini çay bahçesine attı.

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