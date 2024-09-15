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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Alikulov'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta sakatlanan Khusniddin Alikulov'un yüz kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:38
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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Alikulov'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta sakatlanan Khusniddin Alikulov'un yüz kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

        Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün oynanan maçta hava topu mücadelesine girdiği sırada kafa darbesi sonucunda sakatlandığını hatırlattı.

        Türüt, futbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedaviye alındığına işaret ederek, "Yapılan tüm muayene, tetkik ve konsültasyonları sonucunda yüz kemiği (maxilla) kırığı tespit edilmiş ve beyin sarsıntısına ait bulgu saptanmamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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