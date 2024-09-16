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        Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:04
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        Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Mollaveyis köyünde, Emrullah Tüylüoğlu (68) yönetimindeki 53 ACR 276 plakalı kamyonet, gece saatlerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        Sabah saatlerinde kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin araçtan çıkarttığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tüylüoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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