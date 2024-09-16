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        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:50
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        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynandı.

        Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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