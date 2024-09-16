Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynandı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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