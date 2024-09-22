Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftasında Güneysu, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 32-29 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftasında Güneysu, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 32-29 yendi.
Ev sahibi ekip, Güneysu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 17-15 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Rize temsilcisi, karşılaşmadan 32-29 galip ayrıldı.
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