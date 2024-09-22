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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:00 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp

        Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Sowe

        Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Zeki Yavru, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Ntcham, Muja, Moundilmadji

        Sarı kart: Dk. 3 Hojer (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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