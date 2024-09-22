Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Sowe
Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Zeki Yavru, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Ntcham, Muja, Moundilmadji
Sarı kart: Dk. 3 Hojer (Çaykur Rizespor)
RİZE
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