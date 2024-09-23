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        Çaykur Rizespor'dan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

        Çaykur Rizespor, Ümraniye'de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:56
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        Çaykur Rizespor'dan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı
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        Çaykur Rizespor, Ümraniye'de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Ümraniye'de görevi başında şehit düşen polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı polisimiz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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