Çaykur Rizespor'dan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Ümraniye'de görevi başında şehit düşen polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı polisimiz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor, Ümraniye'de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.