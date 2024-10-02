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        Çaykur Rizespor'dan futbolcu Casper Hojer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Casper Hojer'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 20:58 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:58
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        Çaykur Rizespor'dan futbolcu Casper Hojer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Casper Hojer'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türüt'ün şu değerlendirmesine yer verildi:

        "Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Casper Hojer'in yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu hamstring (arka adale) kas grubu biceps femoris kasında grade 1b strain tespit edilmiş ve geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür. ​​​​​​​Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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