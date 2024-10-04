Rize'de babasını öldüren, annesi ve kardeşini de yaralayan kişi tutuklandı
Rize'nin Pazar ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren, annesi ve kardeşini de yaralayan kişi tutuklandı.
Rize'nin Pazar ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren, annesi ve kardeşini de yaralayan kişi tutuklandı.
İlçenin Güzelyalı Mahallesi'nde dün tartıştığı babası Sami C'yi öldürdüğü, annesi Emine ve kardeşi Doğan Sami C'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Emine C'nin hastaneden taburcu edildiği, Doğan Sami C'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
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