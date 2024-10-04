Rize'de babasını öldüren, annesi ve kardeşini de yaralayan kişi tutuklandı

Öte yandan Emine C'nin hastaneden taburcu edildiği, Doğan Sami C'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren, annesi ve kardeşini de yaralayan kişi tutuklandı.

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