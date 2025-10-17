Habertürk
        Rize Haberleri

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 18:25 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:28
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramada, 190,92 gram metamfetamin, 1,7 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 55 tabanca fişeği ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 5'i ise sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

