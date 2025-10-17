Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramada, 190,92 gram metamfetamin, 1,7 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 55 tabanca fişeği ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

