Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, kazandıkları 3 puanın yarışın içinde kalmalarında çok önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 20:52 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, kazandıkları 3 puanın yarışın içinde kalmalarında çok önemli olduğunu söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmadan çıktıklarını belirterek, "Üç puan almak hepimiz adına sevindirici." dedi.

        Maçın zor olacağını bildiklerini ifade eden Tekke, "Her iki takım açısından oyuncu performanslarının dalgalanması gayet doğal. Oyunun ilk bölümü, özellikle ilk yarının ilk bölümü beklediğimizden çok çok daha olumluydu. 2-1 olana kadar oyunun her şeyinden memnunum. 2-1'den sonra bir telaş ve basit top kayıpları, rakibin yine geçiş yapmasını sağladı. Aslında oyunda gözüktüğü gibi böyle bir üstünlük falan söylemek mümkün değil. İkinci yarı bölüm bölüm hoşuma giden anlar var. Genel hatlarıyla böyle çok olumlu diyebileceğim bir maç değil ama sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir şey." diye konuştu.

        Genç oyuncuların bazen hata yapmalarının normal olduğunu anlatan Tekke, şunları kaydetti:

        "Genel hatlarıyla oyuncularımın performans, istek ve arzuları, özellikle oyunun son bölümündeki 3 puan kazanma arzusu gayet olumlu. Herkesin keyfi yerinde. Düzeltmemiz gereken ve tekrar etmemiz gereken şeyler var. Bugün genel hatlarıyla arka blok performansı 1-2 oyuncuda üst düzeydi. Diğerleri kendi performanslarının altında kaldı. Girenlerin isteği, çabası çok iyi. Muçi'nin oyuna katkısı çok çok iyi. Benjamin'i görmüş olduk birazcık. Bu oyuncular genç oyuncular. Genç oyuncuların oynayarak, tekrar ederek gelişmesi bizim için çok değerli. Böyle değerli puanlar, Trabzonspor'un yarışın içerisinde kalmaya çalışması için çok önemli. Şu ana kadar her şey gayet iyi gidiyor ama bizim her maçımız zor oluyor. Yine haftaya zor bir maç. Dolayısıyla şimdi dinleneceğiz, haftaya hazırlanacağız."

        Fatih Tekke, hiçbir oyuncunun kendi kafasına göre hareket edemeyeceğini dile getirerek, "Bunu defalarca söyledim. Eğer ben böyle oynamak istiyorum dediğinde oyuncu, kusura bakmasın yanımda duracak. Onu herkes biliyor, bütün takım biliyor." ifadelerini kullandı.

        Tekke, Onuachu'nun kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Onuachu'da şu ana kadar oynadığının çok daha üstü var. Onuachu'nun genel performansı çok daha iyi olması lazım. Yani biz ona topu attığımız anlarda Onuachu, yüzde 80-100 arasında oranla oynamalı. Onuachu bunu biliyor. Onuachu bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Biz ona çok güveniyoruz. Fiziksel olarak iyi olduğu durumda hemen hemen her maçta sahada tutmaya çalışıyorum. Son maçlarda gol atsa da atmasa da önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizepor- Trabzonspor: 1-2
        Çaykur Rizepor- Trabzonspor: 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar
        Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar
        Rize'de taşkın riski altındaki izinsiz yapılar yıkılıyor
        Rize'de taşkın riski altındaki izinsiz yapılar yıkılıyor
        Fırtına Vadisi'nde kaçak yapılar yıkılıyor
        Fırtına Vadisi'nde kaçak yapılar yıkılıyor