        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor'dan MHK eleştirisi:

        Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunu sporun ruhuna zarar verecek hakem tutumlarını sorgulamaya davet etti.

        Giriş: 19.10.2025 - 10:57 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:57
        Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunu sporun ruhuna zarar verecek hakem tutumlarını sorgulamaya davet etti.

        Bakır, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Ey MHK, bizden ne istiyorsunuz, ne yapmamızı bekliyorsunuz? Marifet racon kesmekte mi? Hangi hesaplaşmanın faturasını Çaykur Rizespor camiasına kesmeye kalkıyorsunuz? Psikolojik direncimizi mi test ediyorsunuz? Bizler sahada oynamaya çalışırken sizler sabrımızla mı oynuyorsunuz? Rizespor camiasının umutlarını yıkmayın." ifadelerini kullandı.

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından itibaren sahada kalmak ve oyunlarıyla var olmak için mücadele ettiklerini belirten Bakır, şunları kaydetti:

        "Bizler sahada kalma gayreti içerisinde olurken bazı kararların canımızı yakması ve bunun artarak, devam etmesi bardağı taşırma noktasına getirmiş, verilen ve verilmeyen tartışmalı kararlar artık içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşmıştır. Sezon başından itibaren varını yoğunu ortaya koyan oyuncularımızın direnci maalesef dijital müdahalelerin yetersizliği ile kırılmış veya kırılmaya çalışılmaktadır."

        Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmadaki pozisyonlara değinen Bakır, "Gelinen noktada oynadığımız Trabzonspor maçının 30. dakikasında Hojer’e yapılan tartışmasız penaltı olarak değerlendirilecek pozisyon konusunda herkes ortak karara VAR’mış, ancak maç yöneticilerinin tutumu futbolun olağan akışına aykırı gerçekleşmiştir. Sahada futbol oynama azminde olan oyuncularımızın mücadelesi oyunun akışına uymayacak şekilde durdurulmuştur. Rakip oyuncuların zamana oynadığı hiçbir pozisyonda karta başvurulmadığı gibi maçın sonuna eklenen süre hepimizi şaşırtmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakır, takımlarının saha içi mücadelesinin anlamsız düdükler ile düşürülmeye çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Futbolun temel değerleri arasında olan eşitlik ilkesinin sahada her takıma aynı uygulanmasını, futbolcular dışındaki bütün paydaşların top çevirmeyi bırakmasını istiyoruz. Futbol sahada oynanan bir oyundur. Sahada kalmalıdır, VAR olan kuralların yerine kimsenin kendi bakış açısını getirme hakkı yoktur. Türkiye Merkez Hakem Kurulunu sporun ruhuna zarar verecek hakem tutumlarını sorgulamaya, güven kaybını derinleşmeden ortadan kaldırmaya davet ediyoruz. Hiç kimse 'görmedim, duymadım, bilmiyorum’ demesin. Vicdanı olanlar, görüyor, duyuyor ve biliyor."

