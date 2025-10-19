Çaykur Rizespor'dan MHK eleştirisi:

Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunu sporun ruhuna zarar verecek hakem tutumlarını sorgulamaya davet etti.

Bakır, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Ey MHK, bizden ne istiyorsunuz, ne yapmamızı bekliyorsunuz? Marifet racon kesmekte mi? Hangi hesaplaşmanın faturasını Çaykur Rizespor camiasına kesmeye kalkıyorsunuz? Psikolojik direncimizi mi test ediyorsunuz? Bizler sahada oynamaya çalışırken sizler sabrımızla mı oynuyorsunuz? Rizespor camiasının umutlarını yıkmayın." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından itibaren sahada kalmak ve oyunlarıyla var olmak için mücadele ettiklerini belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Bizler sahada kalma gayreti içerisinde olurken bazı kararların canımızı yakması ve bunun artarak, devam etmesi bardağı taşırma noktasına getirmiş, verilen ve verilmeyen tartışmalı kararlar artık içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşmıştır. Sezon başından itibaren varını yoğunu ortaya koyan oyuncularımızın direnci maalesef dijital müdahalelerin yetersizliği ile kırılmış veya kırılmaya çalışılmaktadır."