Rize'de "Doğu Karadeniz Yerel Üretim Çalıştayı" düzenlendi

Rize'de, bölgedeki kadın girişimciliğini, üretimi ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Doğu Karadeniz Yerel Üretim Çalıştayı" organize edildi.

Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Bayraktutan, Pazar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, programın, yerelde kaybolan değerlere dikkat çekmek için gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaybolmaya yüz tutan değerler arasında Laz elması ve hurma gibi çeşitli ürünlerin yer aldığını belirten Bayraktutan, bu tür ürünleri yeniden canlandırmaya, ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bayraktutan, ilçede, diğer illerden gelen kadın girişimci kooperatiflerinin farkındalık yaratan ürünlerini satışa sunabilecekleri pazar yeri oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kalkınmanın yerel üretimle olacağına inandığını dile getiren Bayraktutan, bu sayede kadın istihdamının da artacağının altını çizdi.

Pazar Kadın Girişim Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevim Taşkın ise kadın kooperatiflerinin ortak bir ses olabilmesi hedefiyle bir araya geldiklerini belirtti.