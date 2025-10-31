Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Doğu Karadeniz Yerel Üretim Çalıştayı" düzenlendi

        Rize'de, bölgedeki kadın girişimciliğini, üretimi ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Doğu Karadeniz Yerel Üretim Çalıştayı" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:29 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:29
        Rize'de "Doğu Karadeniz Yerel Üretim Çalıştayı" düzenlendi
        Rize'de, bölgedeki kadın girişimciliğini, üretimi ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Doğu Karadeniz Yerel Üretim Çalıştayı" organize edildi.

        Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Bayraktutan, Pazar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, programın, yerelde kaybolan değerlere dikkat çekmek için gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kaybolmaya yüz tutan değerler arasında Laz elması ve hurma gibi çeşitli ürünlerin yer aldığını belirten Bayraktutan, bu tür ürünleri yeniden canlandırmaya, ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Bayraktutan, ilçede, diğer illerden gelen kadın girişimci kooperatiflerinin farkındalık yaratan ürünlerini satışa sunabilecekleri pazar yeri oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Kalkınmanın yerel üretimle olacağına inandığını dile getiren Bayraktutan, bu sayede kadın istihdamının da artacağının altını çizdi.

        Pazar Kadın Girişim Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevim Taşkın ise kadın kooperatiflerinin ortak bir ses olabilmesi hedefiyle bir araya geldiklerini belirtti.

        Sınırlı Sorumlu Hopa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Neziha Topaloğlu ise çalıştay sayesinde hazırladıkları ürünlerin değerlendirilmesi ve turizme entegre edilmesi noktasında yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi.

        Pazar Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Kaçkar Dergisi yürütücülüğünde, Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi desteğiyle düzenlenen çalıştayda, "Pazar-Hemşin Kültür Havzası" adlı belgesel gösterildi.

        Çalıştaya, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ile Rize'nin yanı sıra çevre illerden kadın girişimi kooperatiflerinin yöneticileri ve davetliler katıldı.

