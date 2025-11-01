Hentbol: Kadınlar 1. Lig
Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Ardeşen Belediyesi, Sinop Spor'u 35-30 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Ardeşen Belediyesi, Sinop Spor'u 35-30 mağlup etti.
Ligin 4. haftasında Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 14-14 beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Ardeşen Belediyesi, Sinop Spor'u 35-30 mağlup etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.