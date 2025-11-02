Habertürk
        Rize'de trafik kazasında yaşamını yitiren sağlık personeli toprağa verildi

        Rize'de kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan sağlık çalışanı, toprağa verildi.

        Giriş: 02.11.2025 - 13:50 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:50
        Rize'de trafik kazasında yaşamını yitiren sağlık personeli toprağa verildi
        Rize'de kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan sağlık çalışanı, toprağa verildi.

        Nazmiye Demirel için Pazar ilçesindeki Sahil Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Pazar Kaymakamı Hamza İnam, ilçe belediye başkanları, kamu kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Cenaze, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Zafer Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Portakallık Mahallesi'nde 27 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışırken K.A.T. yönetimindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Nazmiye Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

