Rize'de trafik kazasında yaşamını yitiren sağlık personeli toprağa verildi

Nazmiye Demirel için Pazar ilçesindeki Sahil Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Pazar Kaymakamı Hamza İnam, ilçe belediye başkanları, kamu kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.