        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 38-29 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:54 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:54
        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 18-18 eşitlikle bitti.

        Nilüfer Belediyespor, ikinci yarı sergilediği performansla müsabakayı 38-29 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

