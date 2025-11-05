Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 38-29 mağlup etti.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 18-18 eşitlikle bitti.
Nilüfer Belediyespor, ikinci yarı sergilediği performansla müsabakayı 38-29 kazandı.
