Rize'de doğal kaynak yönetimi ve sürdürülebilir çözümler için DOKSAY Projesi uygulanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce Rize'de uygulanan projeyle entegre doğal kaynak yönetimi hayata geçirilerek yöre halkının geçim kaynaklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.​​​​​​​

"Çok Nemli İklime Sahip Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (DOKSAY)" ile farklı arazi türlerinde sorunların önceden tespit edilerek düşük maliyetli ve doğa temelli çözümlerin üretilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, AA muhabirine, Doğu Karadeniz ve Rize'nin çay tarımı, ormanları ve biyolojik çeşitliliğiyle büyük bir değer taşıdığını söyledi.

DOKSAY Projesi'nin çay tarımından orman yönetimine, arazi kullanımından entegre planlamaya kadar çevreyle uyumlu kalkınma anlayışını hayata geçiren bir vizyon projesi olduğunu belirten Yenigün, "Bu projede en büyük gücümüz, yerel halkımız, Rize Valiliğimiz, kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla kurduğumuz güçlü işbirliğidir ayrıca küresel çevre fonu hibeleri ile hayata geçirilen bu projede uygulama ortağımız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'dır." dedi.​​​​​​​

- "Sorunlar sadece bugünün değil, yarının da meseleleridir"

Geliştirecekleri çözümler ile hem doğayı koruyacaklarını hem de bölge halkının geçim kaynaklarını güçlendireceklerini vurgulayan Yenigün, şöyle devam etti:

"Hepimiz biliyoruz ki iklim değişikliği, doğal afet riskleri ve verim kaybı gibi sorunlar sadece bugünün değil, yarının da meseleleridir. DOKSAY Projesi ile amacımız bu sorunlara karşı uzun vadeli kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek. Genel Müdürlüğümüzün daha önceki proje uygulamalarından edindiği tecrübeleri sahaya aktarmaktır. Bu proje ile bu güzel coğrafyayı geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Uzmanı Sibel Nihal Tekin ise projenin arazi yönetimiyle ilgili sorunlara doğa temelli çözümler sunduğunu belirterek, "Sahada olmak, sorunları tespit etmek, sahadan, yerelden, halkımızdan öğrenmek bizim önceliklerimiz arasında. Projemiz kapsamında biz pek çok kurumla birlikte çalışıyoruz ve desteklerini alıyoruz." dedi.