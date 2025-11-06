Rize'de doğal kaynak yönetimi ve sürdürülebilir çözümler için DOKSAY Projesi uygulanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce Rize'de uygulanan projeyle entegre doğal kaynak yönetimi hayata geçirilerek yöre halkının geçim kaynaklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce Rize'de uygulanan projeyle entegre doğal kaynak yönetimi hayata geçirilerek yöre halkının geçim kaynaklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
"Çok Nemli İklime Sahip Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (DOKSAY)" ile farklı arazi türlerinde sorunların önceden tespit edilerek düşük maliyetli ve doğa temelli çözümlerin üretilmesi hedefleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, AA muhabirine, Doğu Karadeniz ve Rize'nin çay tarımı, ormanları ve biyolojik çeşitliliğiyle büyük bir değer taşıdığını söyledi.
DOKSAY Projesi'nin çay tarımından orman yönetimine, arazi kullanımından entegre planlamaya kadar çevreyle uyumlu kalkınma anlayışını hayata geçiren bir vizyon projesi olduğunu belirten Yenigün, "Bu projede en büyük gücümüz, yerel halkımız, Rize Valiliğimiz, kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla kurduğumuz güçlü işbirliğidir ayrıca küresel çevre fonu hibeleri ile hayata geçirilen bu projede uygulama ortağımız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'dır." dedi.
- "Sorunlar sadece bugünün değil, yarının da meseleleridir"
Geliştirecekleri çözümler ile hem doğayı koruyacaklarını hem de bölge halkının geçim kaynaklarını güçlendireceklerini vurgulayan Yenigün, şöyle devam etti:
"Hepimiz biliyoruz ki iklim değişikliği, doğal afet riskleri ve verim kaybı gibi sorunlar sadece bugünün değil, yarının da meseleleridir. DOKSAY Projesi ile amacımız bu sorunlara karşı uzun vadeli kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek. Genel Müdürlüğümüzün daha önceki proje uygulamalarından edindiği tecrübeleri sahaya aktarmaktır. Bu proje ile bu güzel coğrafyayı geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Uzmanı Sibel Nihal Tekin ise projenin arazi yönetimiyle ilgili sorunlara doğa temelli çözümler sunduğunu belirterek, "Sahada olmak, sorunları tespit etmek, sahadan, yerelden, halkımızdan öğrenmek bizim önceliklerimiz arasında. Projemiz kapsamında biz pek çok kurumla birlikte çalışıyoruz ve desteklerini alıyoruz." dedi.
- "Heyelanların etkilerini azaltabiliriz"
Uzman Adem Kürşat Özcan da Rize'nin sarp topoğrafyası, kendine özgü toprak yapısı, jeolojisi ve yoğun yağışıyla birlikte heyelan afetinin çok sık gözlemlendiğini söyledi.
İklim değişikliğinin de etkisiyle yağış rejiminin değiştiğine işaret eden Özcan, şunları kaydetti:
"Bir yıllık yağışın çok kısa bir sürede bölgeye düşmesi ile birlikte heyelanlara daha fazla maruz kalıyoruz. Çok büyük bir coğrafyada çok sayıda heyelanın bulunduğu bir bölgedeyiz. Tüm bu heyelanların önlenmesi elbette ki mümkün değildir ancak bu heyelanların etkilerini azaltabiliriz. Yöre halkının 'ark' dediği basit drenaj yapıları, kuru duvarlar olsun yapılabilecek basit ama etkili yöntemler uygulayabiliriz. DOKSAY Projesi kapsamında çay tarımının çok yoğun yapıldığı bu alanda heyelan sorununa dikkat çekmek istiyoruz."
Kireçhane Mahallesi Muhtarı Mustafa Terzi de bölgenin temel geçim kaynağının çay olduğuna değinerek, şunları söyledi:
"Bazı yanlış uygulamalar verim kaybına ve toprağımızın bozulmasına sebep olmakta. DOKSAY Projesi tüm bu sorunların ana nedenlerini araştırıyor. Bu projenin bize sağlayacağı eğitimler ve yapacağımız iyi uygulamalar neticesinde bu sorunları sahada aşacağız. Çay bu yöre için bizim çoluk çocuğumuzun ve nesillerimizin geleceği. Bunun devamlılığını sağlamak zorundayız."
DOKSAY Projesi kapsamında Rize il merkezine bağlı Kireçhane Mahallesi'ndeki 430 hektarlık havzada dron kullanılarak yüksek çözünürlüklü görseller elde edildi.
Yaklaşık 3 yıl sürecek proje kapsamında Kireçhane Mahallesi ile Güneysu ilçesinin mahallelerini içine alan Taşlıdere Havzası'nda 700'den fazla heyelan yeri belirlendi.
Çalışmaların bir araya getirilmesi ile verilerin daha da artması sağlanarak gelecekte oluşabilecek heyelanların öngörülmesini amaçlayan "Heyelan Duyarlılık Haritası" hazırlanıyor.
Haritanın bölgedeki çiftçiler başta olmak üzere yerel yönetimlere kadar birçok kesime yol göstermesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.