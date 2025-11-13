Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 21:26 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Milli maçlar nedeniyle verilen arada 4 gün izin yapan yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, dar alanda geçiş varyasyonları ve koşuyla idmanı tamamlandı.

        Milli takımdaki oyuncuların yer almadığı antrenmanda, tedavisi tamamlanan İbrahim Olawoyin takımla çalışmalara başladığı, Halil Dervişoğlu ve Antonio Augusto'nun ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Taş ocağında spor turizmi
        Taş ocağında spor turizmi
        Maçta gol atmak isterken potaya basket attı
        Maçta gol atmak isterken potaya basket attı
        Rize'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişi taburcu ed...
        Rize'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişi taburcu ed...
        Pimbilona Yaylası'nda sıra dışı dostluk
        Pimbilona Yaylası'nda sıra dışı dostluk
        Rize'de mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişiden 89'u taburcu oldu
        Rize'de mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişiden 89'u taburcu oldu
        Rize'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 99 kişi taburcu e...
        Rize'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 99 kişi taburcu e...