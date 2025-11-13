Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Milli takımdaki oyuncuların yer almadığı antrenmanda, tedavisi tamamlanan İbrahim Olawoyin takımla çalışmalara başladığı, Halil Dervişoğlu ve Antonio Augusto'nun ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada 4 gün izin yapan yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, dar alanda geçiş varyasyonları ve koşuyla idmanı tamamlandı.

