Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de hamsinin kilogramı 50 liraya satılıyor

        Rize'de balıkçı tezgahlarında bol miktarda yer alan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:29 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de hamsinin kilogramı 50 liraya satılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de balıkçı tezgahlarında bol miktarda yer alan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

        Kent merkezindeki balıkçılarda istavritin kilogramı 100, barbun 200, mezgit ise 250 liradan satılıyor.

        Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, bu sezon hamsi avından memnun olduklarını söyledi.

        Geçen yıl da palamudun çok olduğunu ifade eden Birinci, "Bu sene hamsi bolluğu var. Vatandaş hamsiye çok ilgi gösteriyor. Havaların soğuması ile birlikte hamsi daha lezzetli." dedi.

        Birinci, hamsinin bol ve fiyatların geçen yıllara göre daha düşük olmasından dolayı vatandaşların da memnun kaldığını belirterek, "Bir kilogram hamsiden dört kişi yiyor. Balıkçılar olarak bizim yüzümüz gülüyor. Denizde balık tutanlar bize veriyor, biz de vatandaşımıza uygun vaziyette 50 liraya satıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Zeki Varelci ise satışlardan memnun olduklarını dile getirerek, "Allah bu sene hamsiyi bol verdi. Biz de bol bol yiyoruz. Fiyatlar çok uygun. 50 liraya fazla alıp komşularımıza da götürüyoruz. Vatandaş hamsiye doydu, daha da doyacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

        Şeref Mercan da hamsinin bol ve fiyatının uygun olmasından memnun olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Ayder Yaylası'nda teleferikle ulaşım planlanıyor
        Ayder Yaylası'nda teleferikle ulaşım planlanıyor
        Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda teleferik projesi hayata geçiyor
        Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda teleferik projesi hayata geçiyor
        ÇAYMER, bu yıl 50 kilogram çiçek çayı üretti
        ÇAYMER, bu yıl 50 kilogram çiçek çayı üretti
        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Taş ocağında spor turizmi
        Taş ocağında spor turizmi
        Maçta gol atmak isterken potaya basket attı
        Maçta gol atmak isterken potaya basket attı