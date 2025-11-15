Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Güneysuspor, ağırladığı Köyceğiz Belediyespor'u 38-35 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 18:51 Güncelleme: 15.11.2025 - 18:51
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Güneysuspor, ağırladığı Köyceğiz Belediyespor'u 38-35 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 19-14 önde kapattı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize ekibi, karşılaşmadan 38-35 galip ayrıldı.

        Bu arada, müsabakanın 57. dakikasında skorboardun arızalanması nedeniyle oyun yaklaşık 10 dakika durdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

