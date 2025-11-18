Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına Remzi Güzel yeniden seçildi

Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına mevcut başkan Remzi Güzel, yeniden seçildi.

Güzel, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Rize'nin her noktasında olduklarını belirterek, "Yardıma ihtiyacı olan her vatandaşın sesiyiz. Biz, Rize halkının ta kendisiyiz." dedi.

Tek aday olarak girdiği kongre sürecinde kendisine verilen sorumluluğun farkında olduğunu dile getiren Güzel, "Burada ilk günkü heyecanla yanınızdayım. Bizim davamız Rize, sevdamız Rize, hizmet için buradayız." diye konuştu.

Rize'ye hizmet etmek için gece gündüz çalışacağının altını çizen Güzel, "Çünkü biz güçlü bir aileyiz. Biriz, beraberiz, Rize'miz için seferberiz. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güzel, oy kullanan 196 delegeden 127'sinin desteğini alarak tekrar başkanlığa seçildi.