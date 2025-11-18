Rize'de "Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan" konulu konferans düzenlendi

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde "Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan" konulu konferans gerçekleştirildi.

Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde Genç Hareket Topluluğu'nca organize edilen konferansta konuşan gazeteci yazar Taha Kılınç, İslam coğrafyasının uzaklarda kalmış bir bölümünü anmak için burada olduğunu ifade etti.

Bir takım sorulara cevaplar arayarak bölgede seyahat ettiğini anlatan Kılınç, "Birincisi ibadethaneler açık mı? İkinci soru yine bununla bağlantılı. Ezan sesi duyacak mıyım? Üçüncü soru insanların günlük hayatında, şehirleri izlediğimde, sokağa çıktığımda, sokak aralarına girdiğimde acaba ne ile karşılaşacağım? Dördüncü soru da insanların bölgeyle ilgili anlattıkları yasaklamalar, kısıtlamalarla acaba biz de karşılaşacak mıyız?" dedi.

Sorularına seyahati sırasında gözlemleriyle cevap bulduğunu belirten Kılınç, bölgede ibadethanelerin açık olmadığını, ezan sesi duyulmadığını kaydetti.

Şehirlerde canlılık olmadığını aktaran Kılınç, şunları kaydetti: "Her taraf kameralarla gözetleniyor. Böyle bir kuşatma. Öbür taraftan insanların günlük hayatlarıyla ilgili ne göreceğiz? Engellemeler, yasaklamalarla karşılaşacak mıyız? Bu noktadaki tecrübemiz de maalesef tatsız oldu. Bir liste çıktı karşıma. Bizim belki buradaki hepimizin aklına bile gelmeyecek bir yasaklar listesi." Kılınç, üç temel vazifeleri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Birincisi önce vakayı kavramak ve olayı bilmek. Bilmediğimiz detaylarına vakıf olmadığımız bir konuda doğru bir tavır göstermek ancak tesadüfe bağlı olabilir. İkinci vazife bulunduğumuz yerde 'ben ne yapabilirim' sorusunu sormayı hiç bırakmamak gerekir. Hepimizin bulunduğumuz yerde yapacak bir şeyleri mutlaka vardır. Üçüncüsü de burada bugün Uygurları konuştuğumuz için temasları sıklaştırmak. Bir Uygur'u karşımıza alıp dinlemek. Konuşalım, tanışalım. En azından dertlerini dinlemek bile bu anlamda onları rahatlatacak."