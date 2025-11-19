Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de serenderin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan devrilen serenderin altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:12 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:12
        Rize'de serenderin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan devrilen serenderin altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Erenler köyünde, yamaçta bulunan bir serender, ahşap parçalarının sökülmesi sırasında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, serenderin altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bulundukları yerden çıkartılan 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

