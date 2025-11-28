Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor

        Rize'de balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:43 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:43
        Rize'de hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
        Rize'de balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

        Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında hamsi 50, barbun 250, mezgit 150, tırsi 125, istavrit ise 75 liradan alıcı buluyor.

        Balıkçı Nevzat Sümer, AA muhabirine, hamsinin kilogramını son haftalarda 50 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Bol bereketli bir gün geçiyor. Arz talep meselesi inşallah vatandaşımız da alır. Bu sene hamside bolluk var inşallah bu şekilde devam eder. Bu sene herkes hamsiye doydu." diye konuştu.

        Balıkçı Yemen Çelik de fiyatların çok uygun olduğunu vurgulayarak, ilerleyen günlerde daha da düşebileceğini dile getirdi.

        İl dışındaki çocuklarına hamsi göndermek için alışveriş yaptığını aktaran Ali Akyol ise "Ankara ve Yalova'da çocuklarımız var. Hamsi almaya geldik çok güzel hamsi var bu sene şükürler olsun. Karadeniz'in bir numaralı yiyeceği hamsi. Fiyatı da 50 lira, herkese tavsiye ediyoruz hamsiyi. İki kasa aldık çocuklara göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

