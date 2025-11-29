Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de bariyere çarpıp boşluğa düşen kamyonetin sürücüsü öldü

        Rize'de bariyere çarptıktan sonra boşluğa düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:22
        Ahmet Kalça idaresindeki 53 DA 251 plakalı kamyonet, Alipaşa Mahallesi mevkisinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 40 metrelik boşluğa düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Ağır yaralanan ve Rize Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

