Rize'de bariyere çarpıp boşluğa düşen kamyonetin sürücüsü öldü
Rize'de bariyere çarptıktan sonra boşluğa düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Kalça idaresindeki 53 DA 251 plakalı kamyonet, Alipaşa Mahallesi mevkisinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 40 metrelik boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ağır yaralanan ve Rize Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.
