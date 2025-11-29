Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de bariyere çarpan kamyonetin boşluğa düşmesi güvenlik kamerasında

        Rize'de kamyonetin bariyere çarptıktan sonra boşluğa düştüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:22
        Rize'de bariyere çarpan kamyonetin boşluğa düşmesi güvenlik kamerasında
        Rize'de kamyonetin bariyere çarptıktan sonra boşluğa düştüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alipaşa Mahallesi mevkisinde 28 Kasım'da 53 DA 251 plakalı kamyonetin sürücüsü Ahmet Kalça'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kalça'nın kullandığı kamyonetin bariyere çarpması ve boşluğa düşmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

