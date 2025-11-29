Rize'de bariyere çarpan kamyonetin boşluğa düşmesi güvenlik kamerasında
Rize'de kamyonetin bariyere çarptıktan sonra boşluğa düştüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alipaşa Mahallesi mevkisinde 28 Kasım'da 53 DA 251 plakalı kamyonetin sürücüsü Ahmet Kalça'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kalça'nın kullandığı kamyonetin bariyere çarpması ve boşluğa düşmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
