Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Rize’de park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Bozukkale mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Çoban (39) yönetimindeki kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, Ufuk Topsakal (31) ise hayatını kaybetti.

RİZE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:39

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