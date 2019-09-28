Çamlıhemşin’de şiddetli yağış ve fırtına Sağanak yağış ve fırtınanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli fırtına güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe Merkezinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Gecenin geç saatler olması nedeni ile herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için sağanak yağış uyarısı geldi. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekilirken, kuvvetli rüzgar karşısında da tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

RİZE 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:40

GÜNEŞ 06:05

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:12

YATSI 19:32

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