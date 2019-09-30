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Satılmaz dediği telefon tezgahtan çalındı Rize’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Rize'de cep telefonu satış mağazasında dükkanında yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Satılmaz dediği telefon tezgahtan çalındı Rize’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Rize’de cep telefonu satış mağazasında dükkanında yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay merkeze bağlı Kuyumcular Sokağı olarak bilinen Manifaturacılar caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir telefoncuya giren 2 hırsızdan biri iş yeri görevlisini oyalarken diğeri tezgahtaki telefonu cebine koyarak bölgeden uzaklaştı. İş yeri sahibinin satılmaz dediği ve yine de arkadaşının hatırına tezgaha koyduğu ikinci el telefonun çalındığı ise telefonun eski sahibinin dükkana gelip ‘Hani satılmazdı’ demesiyle ortaya çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
2 kişiden birinin dükkanda çalışan yeğenini oyaladığı sırada diğerinin telefonu alarak dükkandan rahatlıkla çıktığını dile getiren işletme sahibi Bektaş Ali Kandemir “Tabiri caizse ufaktan bir yokladılar bizi. Saat 16.00 sularında, bende dükkanda değildim, yeğenim buradaydı. 2 kişi geliyor dükkana. Biri önceden geliyor telefon görmek istiyor. Çocukta vitrini açıp telefonu eriyor, tezgahta telefonu inceliyor. Şarjı bitmiş oluyor telefonun, tekniğe geçiyorlar. Önünde durunca buranın görüş açısını kapatıyor. Vitrin açık kalınca diğeri geliyor, tezgahın önünde duruyor. Diğeri bizim çocuğun önünü kapatırken oda açıyor, burada telefonu inceliyor. Sonra telefonu cebine koyup, peşin para verenlerden daha rahat bir şekilde dışarıya çıkıyor. Yaş yetmiş iş bitmiş deriz ama bunda iş bitmemiş. Gelip beni bulur yani. Yaşına hatırımız hatırdır, hırsız bile olsa ama bulunmasını istiyorum. Bin liralık bir cihazı aldı. Olay şimdi adliyede” dedi.

Eski sahibi sorunca telefonun çalındığı anlaşıldı
Telefonu kendilerine satan tanıdıklarının yeni aldığı telefona kılıf almak için dükkana geldiğinde Kandemir’in satılmaz dediği telefonun satıldığını dile getirince dükkanda hırsızlık olduğu ortaya çıktı. Kandemir o anları “Çalınmadan bir gün önce yakın bir arkadaşımdan aldım telefonu. Hırsızlığın olduğu akşam ona verdiğim telefona kılıf ve cam almaya geliyor. Tezgaha bakınca diyor ki ‘Hani satılmazdı, 1 günde nasıl satıldı'. Çocukta bilmiyor tabi telefonun gittiğini, diyor ki ‘Abi telefon vitrinde’. Arkadaş da ‘Hani 1 ayda satamazdınız telefonu, vitrinde yok’ dedi. Çocukta vitrine bakıyor o an zaten çalındığı ortaya çıkıyor” ifadeleriyle anlattı.
Bir süre önce kendisi gibi esnaf bir arkadaşının başına aynı durum geldiğinde kendisinin dalga geçtiğini ve şimdi bu duruma düştüğünü dile getiren Kandemir “Daha önce telefoncu bir arkadaşım vardı, hırsızlık olmuştu, ona gülmüştüm. 'Havaya bakacağına vitrine bak' diye. Şimdi aynı durum benim başıma geldi, havaya bakarken olan oldu. Ben yoktum ama ben olsaydım iddia ediyorum böyle olmazdı” ifadelerini kullandı.

RİZE

30 Eylül 2019 Pazartesi

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