Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Rize’nin Pazar ilçesinde birkaç gündür haber alınamayan 71 yaşındaki yaşlı kadın, yalnız kaldığı apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Pazar Mahallesi Deniz Caddesi Derviş Apartmanı 1. katta yalnız olarak kaldığı öğrenilen 71 yaşındaki Hanım İyice’den birkaç gündür haber alamayan komşuları, evden pis koku gelmeye başladığı için polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtırarak eve girdiğinde yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Birkaç gün önce öldüğü tespit edilen kadın otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının apartman dairesine 20 gün önce taşındığı ve çoluk çocuğu olmadığı için evde yalnız kaldığı belirtildi.

RİZE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:43

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